Мурашко: на реабилитацию раненных в СВО выделяют более 70 млрд

ТАСС/Сергей Мальгавко Более 70 миллиардов рублей выделяется на 3 года на реабилитацию раненных участников спецоперации по защите Донбасса, заявил в беседе с РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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