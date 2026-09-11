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Мы из Советского Союза

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Картины советских художников-реалистов - 2

Картины советских художников-реалистов - 2

Часть 1 Несмотря на то, что советская эпоха осталась в уже прошлом, немало людей испытывают к ней ностальгические чувства.

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