Депутат Колунов: требования подготовки к отопительному сезону ужесточат

Изменения вступят в силу 1 марта Правительство России с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов по подготовке к отопительному периоду и оценке готовности теплоснабжающих организаций, рассказал РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.