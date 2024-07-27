В России растет популярность умных домов

Рынок умных домов в Центральной и Восточной Европе вырос на 6,4%. Об этом сообщает агентство IDC. Как отмечается, такой результат стал возможен во многом благодаря России, где с каждым месяцем растет популярность умных колонок.
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