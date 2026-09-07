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«Нужно нетрадиционное решение»: Нидерланды в поисках защиты для САУ PzH 2000

«Нужно нетрадиционное решение»: Нидерланды в поисках защиты для САУ PzH 2000

Минобороны Нидерландов находится в поисках сетчатой брони для самоходных гаубиц PzH 2000, которая призвана повысить их устойчивость к атакам со стороны беспилотников.

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