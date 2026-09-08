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Тульские новости

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В Тульской области продолжается масштабный просветительский проект «Знать, чтобы гордиться!»

В Тульской области продолжается масштабный просветительский проект «Знать, чтобы гордиться!»

В первую неделю викторина показала высокую популярность среди жителей региона: на вопросы ответили свыше 44 тысяч человек.

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