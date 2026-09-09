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Татарстан Фәннәр академиясе 35 еллык юбилеен зурлап билгеләп үтәчәк

Татарстан Фәннәр академиясе 35 еллык юбилеен зурлап билгеләп үтәчәк

Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе 35 еллык юбилеен зурлап билгеләп үткәрергә әзерләнә. Чара 5-8 октябрьдә узачак.

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