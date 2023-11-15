Наемнику обещали 300 долларов за убитого русского, а на севере СВО «горячая пора»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 ноября 2023 года Юлия СоколоваПопавший в плен грузинский наемник, снайпер Георгий Гоглидзе, предоставил жуткие подробности о своем участии в боевых действиях на Украине, рассказав о системе вознаграждений за убийства и иностранных инструкторах, пишет aif.