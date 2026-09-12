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В двух районах Алтайского края за день сгорели два комбайна

В двух районах Алтайского края за день сгорели два комбайна

Люди при обоих происшествиях не пострадали За сутки в Алтайском крае загорелись сразу два комбайна.

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