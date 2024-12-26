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В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

В образцах салатов оливье из пяти крупных сетевых магазинов обнаружена кишечная палочка. Такой результат показали исследования продукции, инициированные «Shot проверкой», соответствующие данные имеются в распоряжении «Ленты.

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