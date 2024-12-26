В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

В образцах салатов оливье из пяти крупных сетевых магазинов обнаружена кишечная палочка. Такой результат показали исследования продукции, инициированные «Shot проверкой», соответствующие данные имеются в распоряжении «Ленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии