🚂 В Керчь прибыл уникальный «Поезд Победы» В составе поезда воссоздали атмосферу боёв времён Великой Отечественной войны с помощью мультимедийного сопровождения.
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🚂 В Керчь прибыл уникальный «Поезд Победы» В составе поезда воссоздали атмосферу боёв времён Великой Отечественной войны с помощью мультимедийного сопровождения.