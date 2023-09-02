Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Милан» отдал защитника Балло-Туре в аренду «Фулхэму»

«Милан» отдал защитника Балло-Туре в аренду «Фулхэму»

«Фулхэм» объявил о переходе левого защитника «Милана» Фоде Балло-Туре. 26-летний сенегалец будет выступать за клуб АПЛ на правах аренды до конца сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх