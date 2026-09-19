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Пятый канал

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Если бы «Зачарованных» снимали в России: Прю — Ходченкова, Коул — Прилучный

Если бы «Зачарованных» снимали в России: Прю — Ходченкова, Коул — Прилучный

В конце 1990-х «Зачарованные» появились на телевидении и довольно быстро превратились в сериал, каждую серию которого зрители ждали с нетерпением.

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