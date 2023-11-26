«Ростех» сделал микрокамеры для систем машинного зрения. В рамках импортозамещения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» испытывает микрокамеры для машинного зрения, способные работать более 10 000 часов непрерывноКак сообщает пресс-служба «Ростеха», новые камеры могут заменить зарубежные аналоги в роботизированных комплексах, системах видеомониторинга, сканирования и контроля производственных процессов.
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