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Плющев о трансферах в КХЛ: «Король голый. У большинства клубов нет молодежной политики, деньги идут на ветеранчиков и легионеров. Цель одна – освоить бюджет»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике трансферную политику российских клубов. – Владимир Анатольевич, тема недели? – Как только в нашем хоккее завершился этот нелепый парад подписаний легионеров, который так любит наша пресса, мы сразу увидели, что король – голый.

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