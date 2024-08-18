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Обстрел Донецка и попытки атаковать Крымский мост: Запад в открытую воюет с Россией

Обстрел Донецка и попытки атаковать Крымский мост: Запад в открытую воюет с Россией

Гуманитарная помощь от Донбасса и Новороссии жителям курского приграничья особенно ценна, ведь им самим несладко и даже Донецк раз за разом подвергается еще обстрелам вражеской артиллерии, дальнобойной, прежде всего.

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