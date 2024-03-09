NYT отстаивает Wordle

В 2022-м году издательский дом The New York Times приобрел аналог игры в слова. Появление на сайте газеты Wordle, сделало этот веб-кроссворд весьма популярным, но сам код ее аналога был создан группой I Hear Dee в том же году и выложен в открытый доступ.
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