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“Какая мерзость”: возмущённый Владимир Соловьёв потребовал у органов опеки заняться детьми Павла и Аланы Мамаевых

“Какая мерзость”: возмущённый Владимир Соловьёв потребовал у органов опеки заняться детьми Павла и Аланы Мамаевых

Владимир Соловьёв. Фото РБК Лидия ГубинаИзвестный телеведущий Владимир Соловьёв сейчас официально в отпуске, так как баллотируется в Государственную думу и занят агитационной компанией.

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