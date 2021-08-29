“Какая мерзость”: возмущённый Владимир Соловьёв потребовал у органов опеки заняться детьми Павла и Аланы Мамаевых

Владимир Соловьёв. Фото РБК Лидия ГубинаИзвестный телеведущий Владимир Соловьёв сейчас официально в отпуске, так как баллотируется в Государственную думу и занят агитационной компанией.
Популярные статьи
- Собянин попросил мигрантов: “Будьте добры в гостях вести себя подобающим образом”
- Два года прошло со дня смерти Алексея Булдакова: родные воюют за наследство, а могила зарастает бурьянами
- Стало страшно жить – в Бордо одни мигранты, бандиты и бомжи: Марина Анисина хочет вернуться с детьми из Франции в Россию
Свежие комментарии