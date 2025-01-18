Mouthwashing: Обзор хоррора, который мы зря пропустили

Mouthwashing стала одной из главных сенсаций в жанре хорроров за последние годы. За несколько месяцев вторая игра шведской студии Wrong Organ продалась тиражом более 300 тысяч копий, сорвала аплодисменты игроков и критиков, выиграла две награды на The Horror Game Awards 2024 («Лучший сюжет» и «Выбор игроков») и заняла второе место среди хорроров года в голосовании на нашем портале.