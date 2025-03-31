Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземам

РФ и Соединенные Штаты начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который стал собеседником газеты «Известия».
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