Украинские войска выпустили по Донецку еще девятнадцать снарядов

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ утром в воскресенье выпустили по Донецку девятнадцать снарядов.
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