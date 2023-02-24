Российские военные освободили село Берховка под Артемовском. Об этом сообщает источник "Известий".Село Берховка является важным стратегическим объектом – оно расположено севернее Артёмовска и находится рядом с освобожденной недавно Парасковиевкой.
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском. Об этом сообщает источник "Известий".Село Берховка является важным стратегическим объектом – оно расположено севернее Артёмовска и находится рядом с освобожденной недавно Парасковиевкой.
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