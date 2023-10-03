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Что известно о падении с лестницы попавшего в реанимацию сына экс-министра культуры Михаила Швыдкого

Что известно о падении с лестницы попавшего в реанимацию сына экс-министра культуры Михаила Швыдкого

Сын специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, 43-летний продюсер Александр Швыдкой, упал с лестницы и был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой в Боткинскую больницу.

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