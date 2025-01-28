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В Британии на аукционе продали игрушечную машинку за £13,5 тысячи

В Британии на аукционе продали игрушечную машинку за £13,5 тысячи

Из-за одного изъяна игрушка стала предметом охоты коллекционеровСерийный игрушечный грузовик, выпущенный в 1965 году, был продан с аукциона в Великобритании за 13,5 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей).

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