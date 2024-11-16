Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    молодцы Маск и Трамп что решили взяться за  лечение обществапока ещё не совсем  поздно и можно заболевшихся настроить...Илон Маск поддерж...
  • Воробей
    Интересно, и что именно Вы инкриминировали ТОГДА тем, кто стали произносить что-то такое о своей стране? Ведь, эти сл...Украина встревоже...
  • фарид сабиров
    Как все просто , вместо пидорастов пришли к власти нормальные люди , и законы сразу нормальные. Это нам РОССИЯНАМ при...Илон Маск поддерж...

«Вспомним 1917-й»: в Киеве обещают устроить террор российским ветеранам

«Вспомним 1917-й»: в Киеве обещают устроить террор российским ветеранам

Украинским спецслужбам пора взять пример с Моссада, и начать убийства пенсионеров советской и российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Ягун просто УЖЕ должен ВИСЕТЬ! Рядом с Ярошем, Парубием, Яйценюхом, ПОтрохом... А Зеля, естессьно, должен ВОЗГЛАВЛЯТЬ  &quot;весь список, пжалста!&quot;
Ответить
9 час.
Юрий Золотарев
Да, и ТруПчинова, ТРУПчинова не забыть!!
Ответить
9 час.
Виктор Галкин
Вот это и не сделал И. В. Сталин, а надо было всех бандеровцев под гребёнку, до седьмого колена. А а бородавочник хрущ всех выпустил пидерастов
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх