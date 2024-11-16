«Вспомним 1917-й»: в Киеве обещают устроить террор российским ветеранам

Ягун просто УЖЕ должен ВИСЕТЬ! Рядом с Ярошем, Парубием, Яйценюхом, ПОтрохом... А Зеля, естессьно, должен ВОЗГЛАВЛЯТЬ "весь список, пжалста!"

Виктор Галкин

Вот это и не сделал И. В. Сталин, а надо было всех бандеровцев под гребёнку, до седьмого колена. А а бородавочник хрущ всех выпустил пидерастов