Украинским спецслужбам пора взять пример с Моссада, и начать убийства пенсионеров советской и российской армии.
«Вспомним 1917-й»: в Киеве обещают устроить террор российским ветеранам
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ягун просто УЖЕ должен ВИСЕТЬ! Рядом с Ярошем, Парубием, Яйценюхом, ПОтрохом... А Зеля, естессьно, должен ВОЗГЛАВЛЯТЬ "весь список, пжалста!"
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9 час.
Юрий Золотарев
Да, и ТруПчинова, ТРУПчинова не забыть!!
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9 час.
Виктор Галкин
Вот это и не сделал И. В. Сталин, а надо было всех бандеровцев под гребёнку, до седьмого колена. А а бородавочник хрущ всех выпустил пидерастов
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8 час.
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