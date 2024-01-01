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Добрый Мир

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Чехи испугались реакции Москвы: за свою подлость им рано или поздно придется ответить

Чехи испугались реакции Москвы: за свою подлость им рано или поздно придется ответить

Вчера 429K прочитали Российские военные сообщили, что Киев в субботу предпринял попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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