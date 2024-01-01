Вчера 429K прочитали Российские военные сообщили, что Киев в субботу предпринял попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.