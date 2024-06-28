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Калужские новости

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Калужанка попала под колеса машины во время уборки мусора с проезжей части

Калужанка попала под колеса машины во время уборки мусора с проезжей части

Водитель автомобиля «Ниссан Патрол» при отъезде от дома сбил 85-летнюю женщину, которая в тот момент находилась на проезжей части и убирала мусорПожилая калужанка пострадала в ДТП, когда убирала мусор с проезжей части улицы.

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