Калужанка попала под колеса машины во время уборки мусора с проезжей части

Водитель автомобиля «Ниссан Патрол» при отъезде от дома сбил 85-летнюю женщину, которая в тот момент находилась на проезжей части и убирала мусорПожилая калужанка пострадала в ДТП, когда убирала мусор с проезжей части улицы.