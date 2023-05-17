Житель Благовещенска ответил в суде за кражу виски

Благовещенский городской суд дал правовую оценку неблаговидному поступку местного жителя. В ходе судебного заседания мужчина был признан виновным в хищении двух бутылок пива Staropramen и бутылки дорогого ирландского виски Jameson Caskmates из винно-водочного магазина, расположенного на улице Воронкова, сообщает AmurInfo.
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