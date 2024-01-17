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"Границы России нигде не заканчиваются": Известная цитата Путина ввела англосаксов в ступор

"Границы России нигде не заканчиваются": Известная цитата Путина ввела англосаксов в ступор

Для западных держав, привыкших активно удовлетворять свои потребности по всему миру, стало шоком то, что Россия "осмеливается" отстаивать свои интересы не только на постсоветском пространстве, но и на глобальном уровне - в частности, действовать наперекор поборникам неоколониализма в странах Африки.

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