"Границы России нигде не заканчиваются": Известная цитата Путина ввела англосаксов в ступор

Для западных держав, привыкших активно удовлетворять свои потребности по всему миру, стало шоком то, что Россия "осмеливается" отстаивать свои интересы не только на постсоветском пространстве, но и на глобальном уровне - в частности, действовать наперекор поборникам неоколониализма в странах Африки.