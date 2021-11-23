Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

173 подписчика

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮😔😔😔Был ли Пригожин е...
  • Владимир Алтайцев
    Xnj,  nt,t? uyblt? clj[yenm d  cnhfiys[ vextybz['/Чтоб  тебе, писаке, сдохнуть в страшных мучениях, как собаке в кана...Был ли Пригожин е...
  • Галина Соколова
    О чем предупредил!?что за идиот печатает такие статьи!?СРОЧНО - Президен...

Украина решила получать уголь из Казахстана морским путем, чтобы избежать «энергетической блокады» со стороны РФ

Украина решила получать уголь из Казахстана морским путем, чтобы избежать «энергетической блокады» со стороны РФ

Государственная украинская компания «Центрэнерго» объявила, что будет получать уголь, покупаемый в Казахстане, морским путем, чтобы исключить риски «российской энергетической блокады», а также предупредить иные форс-мажоры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий
А ещё можно перевозить уголь на аэростатах и воздушных шарах! Вперед,хохлы! Да не оскудеет Хохлостан Дол...ами!!!
Ответить
4 г.
наверх