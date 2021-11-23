Украина решила получать уголь из Казахстана морским путем, чтобы избежать «энергетической блокады» со стороны РФ

Государственная украинская компания «Центрэнерго» объявила, что будет получать уголь, покупаемый в Казахстане, морским путем, чтобы исключить риски «российской энергетической блокады», а также предупредить иные форс-мажоры.
