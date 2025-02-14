Орбан заявил, что если бы "Северные потоки" взорвали в Венгрии, то Будапешт поднял бы шум

Если бы ветки газопровода, соединяющего Россию и Европу, были взорваны на территории Венгрии, то Будапешт, в отличие от Берлина, поднял бы шум, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
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