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В Португалии трое членов одной семьи, отказавшихся от вакцинации, скончались за неделю из-за COVID-19

В Португалии трое членов одной семьи, отказавшихся от вакцинации, скончались за неделю из-за COVID-19

В Португалии, три человека из одной семьи, которые являлись противниками вакцинации, скончались из-за последствий коронавируса нового типа за неделю.

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