13-летний Даньяр Пулатов пропал в селе Мамоны под Иркутском

В Иркутске разыскивают 13-летнего Даньяра Пулатова. Подросток ушёл из дома 29 августа около 11 часов из села Мамоны и до сих пор не вернулся.
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