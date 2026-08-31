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Царьград

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Герой России ответил на вопрос о мобилизации: "Официально заявляю"

Герой России ответил на вопрос о мобилизации: "Официально заявляю"

Слухи о мобилизации в России искусственно подогреты нашими недоброжелателями, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

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