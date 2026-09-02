Астрахань. Итоги августа-2026. Трудно ездить без бензина по плохим дорогам

Август закончился. Проживая его, мы порадовались за недвижимость (строится по-прежнему много!), а вот за «движимость» радоваться пришлось меньше — снова проблемы с бензином.
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