Только новости

46 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    Вот есть сцаша сцыкунов, называющий оппонентов хохлами, но, топит он именно за них, шароварных И кто он, сцаша?Марафон учений НА...
  • Sasha Sokolov
    не усложняй автор или не нагнетайМарафон учений НА...
  • Игорь Ткаченко
    41-ый не повторится. Главное, чтобы было принято решение отвечать не танками и автоматами, а ракетами… и сразу по Бан...Марафон учений НА...

Резкий отказ России выступить вместе против Китая ошеломил американцев

Резкий отказ России выступить вместе против Китая ошеломил американцев

Аналитики китайского издания Sohu назвали неожиданную причину увеличения количества военных учений НАТО возле границ РФ.

Вернуться к статье
118
Обсудить
Владимир Амосов
Китай наш сосед. А с соседями надо жить дружно, помогать друг другу.
Vlad Влад
В случае войны, наступать будем мелкими группами, по 5-6 миллионов)))
Виктор Гутман
!!!!!!!!!!!!!!!!
Galina Bobryasheva
Влад, классно!!! Так и сделаем!!!
mark kapustin
👍👍👍
Ваша Светлость
Сейчас, кинув французиков в Австралии, СШП сыграли на руку России, надо старика Йосю Бидона наградить орденом За заслуги перед Отечеством. А военный союз РФ и КНР вопрос времени...
Александр Клово
А с пиндосами дел иметь не велено Иначе как перебив их немерено...
Сергей Ковалев
периметр России - страны ШОС. гегемон не может не учитывать растущей альтернативы. его маневры рассчитаны скорее на слабые окраины, до сих пор не определившиеся со своим будущим, живущими "здесь и сейчас", а далее хоть трава не расти.
Борис Осипов
Karmadon
Секрет всех успехов т.н. "объединенного Запада" прост - они действуют ОБЪЕДИНЕННО. Почему бы и нам не следовать их примеру? Военно-политико-экономический союз России и Китая - кошмарный сон любого американского президента. А если к нему присоединятся и другие страны - Индия, Бразилия, часть исламского мира... Это будет окончательный кирдык всем претендентам на "мировое господство".
novichokspb waisman
На "ошеломило и обескуражило американцев". Афтор явно дурака валяет с прилагательными: наверное, афтор щибанутый сам раз так оценивает реакцию противников или притворяется таким шизанутым

Картина дня

наверх