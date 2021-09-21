Резкий отказ России выступить вместе против Китая ошеломил американцев

Только новостиПолитикаРезкий отказ России выступить вместе против Китая ошеломил американцев Аналитики китайского издания Sohu назвали неожиданную причину увеличения количества военных учений НАТО возле границ РФ.Вернуться к статье118НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАВладимир АмосовКитай наш сосед. А с соседями надо жить дружно, помогать друг другу.Vlad ВладВ случае войны, наступать будем мелкими группами, по 5-6 миллионов)))ВГВиктор Гутман!!!!!!!!!!!!!!!!Galina BobryashevaВлад, классно!!! Так и сделаем!!!mark kapustin👍👍👍Ваша СветлостьСейчас, кинув французиков в Австралии, СШП сыграли на руку России, надо старика Йосю Бидона наградить орденом За заслуги перед Отечеством. А военный союз РФ и КНР вопрос времени...Александр КловоА с пиндосами дел иметь не велено Иначе как перебив их немерено...СКСергей Ковалевпериметр России - страны ШОС. гегемон не может не учитывать растущей альтернативы. его маневры рассчитаны скорее на слабые окраины, до сих пор не определившиеся со своим будущим, живущими "здесь и сейчас", а далее хоть трава не расти.БОБорис ОсиповKarmadonСекрет всех успехов т.н. "объединенного Запада" прост - они действуют ОБЪЕДИНЕННО. Почему бы и нам не следовать их примеру? Военно-политико-экономический союз России и Китая - кошмарный сон любого американского президента. А если к нему присоединятся и другие страны - Индия, Бразилия, часть исламского мира... Это будет окончательный кирдык всем претендентам на "мировое господство".NWnovichokspb waismanНа "ошеломило и обескуражило американцев". Афтор явно дурака валяет с прилагательными: наверное, афтор щибанутый сам раз так оценивает реакцию противников или притворяется таким шизанутымКомментировать
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