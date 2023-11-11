Der Spiegel: для Украины прекращение помощи США будет катастрофой

Обозреватели немецкого издания Der Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд пишут, что на Украине возникла сложная ситуация, после того как внимание мировой общественности переключилось на палестинско-израильский конфликт.
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