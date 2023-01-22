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«Студенческий святочный бал» впервые состоялся в Благовещенске, в нем приняли участие курсанты ДВОКУ

«Студенческий святочный бал» впервые состоялся в Благовещенске, в нем приняли участие курсанты ДВОКУ

Подобное мероприятие дает будущим офицерам хорошую возможность пообщаться в неформальной обстановке со своими сверстниками из других ВУЗов, а также немного отвлечься от повседневных забот.

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