«Студенческий святочный бал» впервые состоялся в Благовещенске, в нем приняли участие курсанты ДВОКУ

Подобное мероприятие дает будущим офицерам хорошую возможность пообщаться в неформальной обстановке со своими сверстниками из других ВУЗов, а также немного отвлечься от повседневных забот.
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