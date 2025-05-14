Ищет еду на помойках. Как алкоголь испортил жизнь бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Стремительный взлет на пик славы сменился чередой потерь, разочарований и разрывов. Столкнувшись с болью и предательством, Качалина начала искать забвение в алкоголе, который постепенно превратился в ее главного врага.
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