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Мода и Шоу-бизнес

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Ищет еду на помойках. Как алкоголь испортил жизнь бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Ищет еду на помойках. Как алкоголь испортил жизнь бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Стремительный взлет на пик славы сменился чередой потерь, разочарований и разрывов. Столкнувшись с болью и предательством, Качалина начала искать забвение в алкоголе, который постепенно превратился в ее главного врага.

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лп
людмила пийгли
Ужас
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