Россия усилила санитарно-карантинный контроль на границах из-за риска завоза лихорадки Эбола

Россия значительно усилила санитарно-карантинный контроль на своих границах в связи с возросшей угрозой завоза вируса Эбола.
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