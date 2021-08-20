Путин прокомментировал приговор Навального

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаПутин прокомментировал приговор НавальногоПрезидент России Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный осужден не за свою политическую деятельность.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХВиктор Хохлов«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров», цитатаВХВиктор ХохловЯ в общем-то сомневаюсь, что б наш Президент подобную чушню ещё и комментировал.Комментировать
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