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Путин прокомментировал приговор Навального

Путин прокомментировал приговор Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный осужден не за свою политическую деятельность.

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Виктор Хохлов
«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров», цитата
Виктор Хохлов
Я в общем-то сомневаюсь, что б наш Президент подобную чушню ещё и комментировал.

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