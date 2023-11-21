Полицейские и общественники Забайкальского края организовали уроки правового просвещения для школьников

Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. По инициативе члена Общественного совета при ОМВД России по Оловяннинскому району Антонины Кузьминой в Доме культуры поселка Ясногорск состоялась встреча старшеклассников со стражами правопорядка.
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