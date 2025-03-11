Новый трейлер RoadCraft представляет бонус за предзаказ Игроки оформившие предз...

Новый трейлер RoadCraft представляет бонус за предзаказИгроки оформившие предзаказ новой игры получат уникальную технику! Благодаря этому дополнению для RoadCraft вы сможете пополнить вашу коллекцию эксклюзивным грузовиком Aramatsu Bowhead 30T! Этот надежный гусеничный тяжеловоз оснащён поворотной платформой, кузовом большой вместимости и гусеницами… источник.