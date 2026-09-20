Соединенные Штаты Америки: один человек погиб и еще один получил ранения в результате перестрелки в квартале 1900 года на Ист-71-й улице в Чикаго, штат Иллинойс, в ночные часы 19 сентября.
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