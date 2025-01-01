Пять пожаров в Приморье в новогоднюю ночь: четверо погибли, один пострадал

В Приморье новогодняя ночь ознаменовалась пятью пожарами, унесшими жизни четырех человек. Без автономных пожарных извещателей сгорели два вагончика в селе Перевозное и жилые дома во Владивостоке и Уссурийске.
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