ФССП указала на 246 тыс. рублей как среднюю задолженность по алиментам

Средняя задолженность по алиментам в Москве составляет 246 тысяч рублей. Жители столицы в основном сталкиваются с должниками в возрасте 39-50 лет, как сообщили в московском управлении Федеральной службы судебных приставов РФ.
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