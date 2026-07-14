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Царьград

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ФССП указала на 246 тыс. рублей как среднюю задолженность по алиментам

ФССП указала на 246 тыс. рублей как среднюю задолженность по алиментам

Средняя задолженность по алиментам в Москве составляет 246 тысяч рублей. Жители столицы в основном сталкиваются с должниками в возрасте 39-50 лет, как сообщили в московском управлении Федеральной службы судебных приставов РФ.

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