Когда электромобили перестанут нуждаться в зарядке? Мнение эксперта

Вопрос от читателя «За рулем»:– Насколько, по-вашему, реально создание электромобиля, не нуждающегося в зарядке и черпающего энергию из окружающего пространства?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:– Отвечу так: пока не увижу – не поверю.
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