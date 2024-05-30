Когда электромобили перестанут нуждаться в зарядке? Мнение эксперта

Вопрос от читателя «За рулем»:– Насколько, по-вашему, реально создание электромобиля, не нуждающегося в зарядке и черпающего энергию из окружающего пространства?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:– Отвечу так: пока не увижу – не поверю.