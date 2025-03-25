Ольга СавельеваМы русские - с нами Бог! Тут некто Максимус решил приопустить певца, выдвинув версию, что всеми своими успехами он обязан своей, теперь уже бывшей, жене.
Феноменальный Ярослав Дронов.
Комментарии
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Александр Симаков
А что, Вас кто-то заставляет любить творчество Шамана?
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9 час.
Tania Еременко
Это говорит о вашем скудном интеллекте и отсутствия любви к России, Регина. Увы!😱🤮
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7 час.
Вера Ванидовская
Вайкуле и Сюткин оба начисто не имеют вокала. Правда Сюткин чисто поет. А у Вайкуле просто эпатажная манера одеваться, чем она и брала. И песнями Паулса. И все.
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4 час.
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