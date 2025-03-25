Феноменальный Ярослав Дронов.

Это говорит о вашем скудном интеллекте и отсутствия любви к России, Регина. Увы!😱🤮

Вера Ванидовская

Вайкуле и Сюткин оба начисто не имеют вокала. Правда Сюткин чисто поет. А у Вайкуле просто эпатажная манера одеваться, чем она и брала. И песнями Паулса. И все.