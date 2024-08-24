Black Myth: Wukong стала одной из самых быстро продаваемых игр всех времен Продажи Bla...

Black Myth: Wukong стала одной из самых быстро продаваемых игр всех временПродажи Black Myth: Wukong за первые несколько дней уже известны – 10 миллионов копий, что, как отметил аналитик отрасли Дэниел Ахмад в X, является рекордным показателем, который оставляет позади некоторые из самых крупных релизов последних… источник#Продажи.