India Became World's Top Long-Term LNG Buyer in 2025, GIIGNL Says

India emerged as the world’s most active long-term LNG buyer market in 2025 with a total of 8.4 million tons per year contracted, according to the annual 2026 report of the International Group of LNG Importers, known by its French acronym GIIGNL.
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